Blefiranje al‘ kaj?

»Ja, in,« sem pripomnila možu, ko sem se odločila, da si bom oči in glavo spočila ob gledanju nogometnega srečanja med španskim Realom in italijanskim Juventusom. Pač, še ena gospa, ki se je tako odločila, čeprav še vedno velja stereotip, da nogomet žensk naj ne bi zanimal, temveč le igralci, ki ga igrajo.Takole. Začelo se je s pogledom na do zadnjega kotička napolnjen stadion, s komentarjem, ki ga niti slišala nisem natančno, razumela pa približno prav toliko. Potem so pritekli. Bogovi! Polepljeni z oglasi vseh vrst in z majhnimi otroki ob sebi. Držali so jih za roke, nekateri so otročičke, takisto oblečene v športno opravo, celo pobožali po skuštranih glavicah. Kako patetično, sem pomislila. Potem ko so bogovi stali na igrišču, pred njimi pa otroci, so bogovi imeli poglede zazrte nekam daleč. Morda v kakšno davčno oazo, me je prešinilo. No, pa sem se ob tem vprašala, kaj sploh tam počnejo otroci. Komu so namenjeni? Že itak jih je vse polno v teve oglasih (hm, in varuhinja še kar molči), zdaj in tukaj pa kot priveski na avtomobilskih ključih stojijo poleg junakov, zvezdnikov, bogov.Vse te nogometne zvezde služijo milijone. Na dan! Na teden! Otroci pa? Kaj sporočajo ob njih?Spomnim se medijskih zapisov o tem, kako je hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić dosegel dogovor s španskimi davčnimi oblastmi za poplačilo skoraj milijona evrov davkov, ki jih po dosedanjih ugotovitvah ni plačal. Trideset in še nekajletni igralec Reala iz Madrida je pod lupo davčnih preiskovalcev od novembra lani, z dogovorom pa naj bi se izognil zaporni kazni. Modrić je namreč obtožen, da med letoma 2013 in 2014 ni plačal okrog 900.000 evrov davkov iz prihodkov od prodaje njegovih pravic prek družbe v Luksemburgu.Dobro, vem, da ob delovanju socialne države in pravičnejši prerazporeditvi dobrodelnega denarja sploh ne bi potrebovali, a svet je, kakršen je, in na tem svetu so tudi nogometaši. Zelo bogati nogometaši.Pa ne le oni, ki se delajo, da so dobrodelni, da se razumemo. Primer je tudi medijska podjetnica Oprah Winfrey, ki ima menda v lasti več kot tri milijarde premoženja in po njeni smrti bo vsaj milijarda dolarjev odšla v dobrodelne namene. Vsaj tako pišejo mediji. Ampak, halo? Po smrti!!! Zakaj pa ne že zdaj? Halo, Oprah!No, vrnimo se spet k nogometu, ki sem ga tisti večer gledala po televiziji.Menda se je zgodil škandal. In to prav ob robu mojega srečanja, ki sem se ga odločila pogledati. Italijani so prejeli zadetek takrat, ko so ga najmanj pričakovali. Krivi pa so, tako kot je to venomer, drugi. Tako je, vsaj tako sem bila podučena, legendarni nogometni vratar italijanske reprezentance in Juventusa Gianluigi Buffon po omenjeni tekmi lige prvakov, ko je njegov klub iz tekmovanja izpadel po strelu z enajstih metrov v 97. minuti, besnel nad odločitvijo 33-letnega angleškega sodnika (koga drugega pa?) Michaela Oliverja, sicer najmlajšega sodnika v angleški premier ligi.»Namesto srca ima koš za smeti,« je medijem razlagal 40-letni Buffon. In potem ko bo kak navdušenec komu dejal, da ima namesto srca koš za smeti, bo nastal ravs, ki se bo lahko sprevrgel v hujši obračun. Jože bo fasal na gobec, Buffon pa je (p)ostal – frajer!Kulturno? Nekulturno? Berem, da ima disciplinska komisija slovenske nogometne zveze kar precej dela z izrekanjem kazni zaradi neredov in tudi nespoštovanja ferpleja, preveč pirotehnike, nespoštljivih napisov. Ferplej v športu? Kaj je že to?Dajte, no, dajte. Zdi se mi, da gre za en velik blef v imenu česar-koli-že. Tako kot z otroki, ki kot priveski letajo ob na pol oblečenih reklamnih panojih v pozlačenih kopačkah (saj se tako imenujejo čevlji za igranje nogometa, mar ne?). No, je že res, če bi te čevlje izdeloval Christian Louboutin, bi zagotovo vedela, kako se imenujejo. Ker jih ne, me niti toliko ne zanimajo.Nogometa verjetno še nekaj časa ne bom gledala na teve. Bom pa mogoče pogledala kak drug šport. V katerem ne bodo metali peska v oči z napisi na dresih o spoštovanju ferpleja, z otroki ob sebi, čez dan ali dva pa bodo mediji pisali, kako se je ta ali oni zvezdnik z dogovorom izognil zaporni kazni, ker ni spoštoval pravnega reda. Vse to se mi zdi res tako dvolično, da tudi zdravorazumskega človeka vrže s prvega, kaj šele z drugega tira.