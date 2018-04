Baronov ples tudi v Stožicah

Obljublja največji koncert v Sloveniji doslej.

Balašević je nekoč živel v Sloveniji.

Slovensko glasbeno prizorišče je preplavljeno z izvajalci iz nekdanje Jugoslavije. Večinoma gre za lahko dostopne in všečne izvajalce ali pa za predstavnike starejših generacij, ki s svojim kultnim statusom prebujajo občutek nostalgije. Obstaja pa tudi peščica takšnih, ki presegajo nacionalno pripadnost in glasbene oznake. Med zadnje nedvomno spada, fenomen, ki ga redko ujamemo na odru, zato so njegovi koncerti izjemno iskani in cenjeni. Tako smo morali imeti lani veliko sreče, da smo se lahko dokopali do vstopnice za njegov koncert v ljubljanskih Križankah, saj so hitro pošle. Vsi tisti, ki smo ostali praznih rok, dobimo novo priložnost v petek, 25. maja, ko nas bo tako imenovani vojvodinski mornar znova obiskal, tokrat na svojem največjem koncertu v Sloveniji doslej – nastopil bo v dvorani Stožice. Tako se bo Ljubljana pridružila Zagrebu, Splitu, Sarajevu in Beogradu, kjer je že imel velike arenske nastope. Naslov glasbenega spektakla je Baronov ples; gre za naslov skladbe s težko pričakovanega prvega albuma po 14 letih, ki naj bi se kmalu pojavil na prodajnih policah.Balašević je umetnik z veliko začetnico, saj ga poznamo tudi kot igralca in režiserja, prav tako je uveljavljen pisatelj in pesnik, ki se je besedi zapisal že v osnovni šoli, ki jo je obiskoval v rodnem Novem Sadu. Prve glasbene korake je naredil konec sedemdesetih v zasedbi Žetva, bil je tudi član skupine Rani mraz, v kateri je nastopal tudi, ki je pozneje ustanovil Ribljo čorbo. Šlo je za uspešno skupino, ki je s skladbo Panonski mornar zmagala na splitskem festivalu. Đorđe je veljal za izjemnega tekstopisca, sodeloval je tudi zin Srebrnimi krili.Na samostojno pot se je podal leta 1982, ko je izšel tudi njegov solo prvenec Pub. Doslej je izdal 15 albumov, prav toliko glav šteje njegova skupina glasbenikov, s katerimi prihaja v Slovenijo tik pred izidom njegove nove knjige, ki bo prevedena v slovenščino. Andrej Predin