88-letna ženica z berglo pregnala dva vlomilca

Oladipo je krivdo priznal.

Maisie Potts je roparjema pobegnila in poklicala pomoč.

Upokojenka se je pogumno otresla dveh oboroženih vlomilcev, ki sta vdrla v njeno hišo, kjer je z invalidnim možem gledala televizijo., 88 let ima, in njen 98-letni možsta sedela na kavču v dnevni sobi, ko sta k njima nenadoma vdrla dva zamaskirana moška s kovinskima palicama v rokah in kričala: »Kje je denar?«A se Maisie, ki pravi, da je bil vlom precej hujši od vsega, kar je izkusila med drugo svetovno vojno, ni vdala 30-letnemuin 18-letnemu. Zgrabila je berglo, s katero si pri hoji pomaga njen mož, vojni veteran, in se z njo spravila nad vlomilca. Upokojena tajnica se je usedla na tla in tolkla po njunih nogah, vmes pa se ji je uspelo splaziti do vrat in pobegniti ven. Prav takrat je mimo pripeljalo reševalno vozilo, ki ga je s klici na pomoč ustavila, reševalci so poklicali policijo, vlomilca pa sta pobegnila, a jima je uspelo odnesti za več tisoč evrov nakita, ki sta ga nagrabila v spalnici ostarelega para. No, roparja vendarle nista prišla daleč, policija ju je priprla.Na sodišču v Basildonu sta krivdo priznala, sodišče pa jima je že izreklo obsodbe. Oladipo je bil zaradi vloma obsojen na štiri leta ječe, Haide pa na sedem let in dva meseca; za rop v Norfolku leta 2016 in lanski vlom v Lewesu so ga obsodili še na tri leta ječe.