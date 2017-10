Zvezdnik v zapor

Za prisrčnim nasmehom Marka Sallinga, ki je zaslovel s serijo Glee, se skrivajo izkrivljeni nagoni po mladoletnih deklicah, celo mlajših od 10. To je zadonelo predlanski december, ko je policija na njegovem računalniku naletela na obsežno zbirko otroške pornografije, do česar jih je privedel namig igralčevega nekdanjega dekleta. V nadaljevanju preiskave so dognali, da je njegova skrivnost še temačnejša, kot so mislili, saj so se računalniški strokovnjaki dokopali do več kot 55.000 slik in videoposnetkov šolark opolzke vsebine, da je zvezdniku grozila maksimalna kazen 20 let zapora. A je Salling po premisleku in verjetno nasvetu odvetniku priznal posedovanje otroške pornografije in se pogodil.

Več kot 55.000 fotografij in videov je dokazovalo njegove izkrivljene želje po deklicah.



Do sedem let v jetniški celici in najmanj štiri, kolikor mu jih zdaj grozi, je sicer dolgo obdobje, a še vedno neprimerljivo manj od zagroženih 20 let. V skladu z dogovorom bo njegovo ime pristalo na seznamu spolnih prestopnikov, še dve desetletji po izpustu na svobodo pa bo pod nadzorom. Na manj kot 30 metrov se ne bo smel približati šolam, otroškim igriščem, igralnicam, javnim bazenom in parkom, z nepolnoletnimi osebami pa bo lahko stopil v stik – osebno ali v elektronski obliki – le ob prisotnosti in nadzoru njihovih staršev. Obiskovati bo moral program za zdravljenje spolnih prestopnikov, sodišče pa mu je tudi odredilo, da bo moral družini vsake izmed žrtev plačati okoli 50 tisočakov odškodnine.