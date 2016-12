Žrtvi je odsekal palca

LONDON – V britanskem St Leonards-on-sea v vzhodnem Sussexu se je končalo sojenje 39-letnemu Stephenu Bryantu, ki bo brutalni in sadistični zločin plačal z dosmrtno ječo. Maja lani je izvedel načrtovan napad na moškega, ki ga je zvlekel iz njegovega doma in ga nato 45 minut zverinsko mučil. Policisti so izjavili, da nimajo besed za grozljivost prizora, ki jih je pričakal, ko so odkrili žrtev.



Pred kraljevim sodiščem v Hoveju so slišali, kako je Bryant pošiljal svojim prijateljem neokusna tekstovna sporočila, preden je žrtvi s sekiro odsekal palca na rokah. Njegovo 36-letno žrtev so našli v bližnji vasi, močno je krvavel, palca pa sta se komaj držala roke. Imel je strašne poškodbe, pretrgane arterije in kite, zdrobljene kosti. S pomočjo nadzornih kamer so junija izsledili napadalčev avtomobil BMW in osumljenca, ki je bil lastnik fitnes kluba, tudi aretirali. Bryant je pred sodiščem vztrajno zavračal krivdo za ugrabitev in namerno povzročitev hujših telesnih poškodb, a so ga po tednu sodne obravnave kljub temu spoznali za krivega. Sodnik Anthony Niblett je po izreku sodbe povedal: »Brutalnost vašega zločina je izjemna. To je bilo brutalno in sadistično izživljanje nad nemočnim moškim. Vse skupaj ste premislili, previdno načrtovali in izvedli.« Staknil je dosmrtno ječo, za predčasni izpust pa bo lahko zaprosil po desetih letih prestane kazni.



Detektiv Nick O'Shaughnessy je med pričanjem pojasnil, da je morala žrtev prestati vrsto zapletenih in bolečih operacij. »Kljub temu nikoli več ne bo mogel uporabljati rok, kot jih je nekoč. Napad mu je spremenil življenje. Povod zanj in njegova izvedba sta bila povezana z drogami in dolgom. Bryant je skrajno nasilen moški, njegova dejanja so bila zlobna brez primere. Vsi na območju St Leonardsa ga poznajo in vedo, da je bil prepričan, da zakoni zanj ne veljajo. Zelo sem zadovoljen, da bo do smrti za rešetkami. To je jasno sporočilo, da bomo naredili vse v naši moči, da bomo ujeli zločince in jih spravili v zapor.«