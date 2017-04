Znano, kdo je umrl v tragediji pri Dubrovniku

DUBROVNIK – Pristojne službe še vedno iščejo peterico pogrešanih, ki so bili v torek zvečer udeleženi v hudi nesreči na morju v bližini Dubrovnika .

Okoli 21.30 sta v Koločepskem kanalu trčila ladja luške kapitanije in gumenjak, v katerem je bilo devet ljudi. Vzrok trčenja po informacijah portala Dubrovački vjesnik ni znan, menda pa gumenjak ni imel luči. Radarjem in človeškemu očesu naj bi bil tako povsem neviden.

Dva človeka sta umrla, dva sta poškodovana, še pet pa jih iščejo. V iskalno akcijo so vključili vsa razpoložljiva plovila pomorske policije in druge reševalne službe. Po neuradnem poročanju portala dubrovniknet.hr sta v trčenju umrla vodja restavracije Bowa na Šipanu, dubrovniški gostinec A. P., ter ženska J. K. Gostinci so se neuradno vračali s Šipana, kjer so restavracijo pripravljali na odprtje pred novo turistično sezono. Oba preživela, ki so ju našli, sta moška V. Š. in V. M., ki so ju že prepeljali v dubrovniško bolnišnico.

Več o tragediji bo znanega nekoliko kasneje.