Znano je, kdo je Slovenec, ki ga je vzel plaz

MONT BLANC – V gorah nad Val Venijem v Italiji je umrl 34-letni slovenski vrhunski alpinist Domen Kastelic iz Novega mesta. To je sporočilo, ki ga je na svoji spletni strani objavila Planinska zveza Slovenije. V Italijo se je prejšnji teden odpravil z italijanskim soplezalcem.

Ni se vrnil

Ker se včeraj ni vrnil na dogovorjeno mesto, so sprožili iskalno-reševalno akcijo. Danes dopoldne so pogrešana našli, a je bilo žal za oba prepozno. Umrla sta v snežnem plazu, so še zapisali iz Zveze.

