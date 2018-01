Znani igralec v hotelu umoril prostitutko

CIUDAD DE MEXICO – Mehiško javnost pretresa umor, ki ga je zagrešil mehiški igralec, 27-letni Axel Arenas. Nastopil je v številnih filmih in nadaljevankah pod okriljem televizije Telemundo. Igralec je namreč v nekem hotelu v glavnem mestu Mehike ustrelil plesalko in elitno spremljevalko Karen Ailen Grozziski.

Nesrečnico so našli mrtvo kmalu za tem, ko je njen morilec iz hotela pobegnil na skuterju, njegov pobeg pa so zabeležile nadzorne kamere. Eden od zaposlenih je policiji povedal, da je igralca in Karen nazadnje videl skupaj, ko ju je postregel v sobi, ki sta jo najela.

Truplo 23-letnice so našli kmalu po tem. Mediji poročajo, da jo je igralec večkrat ustrelil in zabodel.