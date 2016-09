Zmrznila pod gorskim vrhom

BERN – Za cilj sta si zadala osvojitev enega najvišjih in najbolj prepoznavnih vrhov Alp, 4478 metrov visokega Matterhorna, a se je njun podvig žalostno končal: britanska planinca, ki so ju pogrešali že od torka, so v soboto zjutraj našli mrtva. Prve preiskave kažejo, da je Otočana presenetilo vreme, ki je bilo hladnejše, kot sta pričakovala. Eden od obeh naj bi se na osvojitev koničastega vrha v Penninskih Alpah na meji med Švico in Italijo podal v lahkotnih poletnih oblačilih. Takšna oprava ni vzdržala razmer, ki vladajo na 4000 metrih nadmorske višine (slabih 500 metrov pred ciljem), kjer so reševalci odkrili njuni trupli. Prekriti sta bili s pol metra snežne odeje.



Iskanje planincev, stara naj bi bila okrog 67 let, se je začelo že v torek, vendar je četrtkovo slabo vreme začasno onemogočilo iskanje. Prav četrtek pa je bil za izgubljena planinca najverjetneje usoden, saj se, ker nista imela primernih oblačil, nista mogla dovolj toplo obleči, da bi kljubovala zimskim razmeram. Šlo naj bi za izkušena planinca, ki sta z ženama že leta osvajala gorske vrhove po Evropi. Kaj ju je pičilo, da sta se tako nepripravljena lotila zadnjega izziva, ni znano. Reševalci iz italijanske Cervinie, ki so ostanke umrlih planincev s helikopterjem prepeljali v dolino, so povedali, da je bila sprememba vremena bliskovita, a da bi žrtvi, če bi bili primerno opremljeni, najverjetneje preživeli.



Od prvega vzpona leta 1865 je na Matterhornu umrlo več kot 500 ljudi.