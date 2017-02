Zmasirala le denarnico

Beograjčan, ki je šel dvakrat k prostitutki in si obakrat premislil, je tretji poskus močno obžaloval. Padel je v kremplje moškega in ženske, ki sta ga s pozivom na masažo zvabila v stanovanje in ga potem izsiljevala; zahtevanih 4000 evrov je plačal s kreditno kartico.



Agonija 30-letne žrtve G. K. Đ., ki je kot strokovnjak za informacijsko tehnologijo zaposlen v zasebnem podjetju, se je začela decembra. »Prvi stik z dekleti, ki so ga povlekle v mrežo izsiljevanja, je bil na njegovo pobudo,« pravi vir blizu preiskave. Beograjčan je namreč dvakrat po telefonu poklical dekle, ki se ukvarja s prostitucijo. Dvakrat sta se dogovarjala za srečanje, ko je prišel do vrat, pa si je premislil in odšel. Dekle je to razumelo kot poslovno izgubo in se je domislila maščevanja. V dogovoru z 38-letnim prijateljem Stevanom L., ki ji išče stranke, je žrtvi poslala sms z vabilom na masažo. Po več izmenjanih kratkih sporočilih je žrtev privolila, in tokrat je bil trdno odločen, da bo res stopil v njeno stanovanje. Tam ga je pričakal Stevan, ga fizično napadel in obtožil, da je nasilnež, ki tepe prostitutke, potem pa ga začel izsiljevati, da bo njegove esemese poslali njegovi družini, je za srbske medije povedal neimenovani. In še: »Rekel mu je, naj plača, drugače bo povedal njegovi ženi.«



Beograjčan je takoj privolil, plačal je dvakrat po 2000 evrov. A izsiljevalcu še ni bilo dovolj. Ko ga je poklical tretjič, je od njega zahteval 3000 evrov. Tedaj je žrtev primer prijavila policiji. V dogovoru s kriminalisti je pripravil za 3000 evrov označenih bankovcev, potem pa odšel na sestanek z izsiljevalcem. Dobila sta se v restavraciji, ob predaji ovojnice z denarjem so policisti Stevana prijeli in ga ovadili izsiljevanja. Po zaslišanju, na katerem se je branil z molkom, so mu odredili enomesečni pripor, policija pa nadaljuje preiskavo.