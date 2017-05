Zmaj je napadel turista

DŽAKARTA – Singapurec si bo dobro zapomnil obisk Indonezije: v narodnem parku Komodo na vzhodu države ga je napadel zmaj komodo. Čuvaji pravijo, da je incident prvi v petih letih, in dodajajo, da moški ni upošteval opozorilnih tabel: Lon Lee Alle se je zmaju preveč približal, da bi napravil dobro fotografijo, cena za njo pa je bila visoka. Zmaj se je namreč zapodil v 50-letnika in mu zasadil zobe v levo nogo. Moški jo je še dobro odnesel, pred desetletjem denimo je zmaj do smrti pokončal osemletnega dečka, ki je šel lulat v grmičevje: žival ga je zgrabila, z njim mahala na vse strani in ga izpustila šele, ko je dečkov stric vanjo začel metati kamenje.



Alle je opazoval, kako zmaji žro pujse in koze, ki so jim jih vrgli domačini, potem pa se zaradi fotografiranja preveč približal. »Komodo ne mara, da ga kdo vznemirja pri jedi. Moški je bil najverjetneje preblizu,« je povedal Sudiyono, direktor nacionalnega parka. Pristavil je še, da se je incident zgodil zunaj označenega območja, ki so ga kot še varnega označili čuvaji. »Turist je živel pri domačinih, da bi tako znižal stroške. Nikoli zaradi denarja ne tvegajte varnosti, ne bivajte pri domačinih in ne oprezajte za zmaji preblizu, brez uradnega vodnika,« opozarja Sudiyono.



Alleja so najprej odmaknili od turistov, potem pa so ga z vojaškim gliserjem odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so mu oskrbeli rano in ga obdržali na zdravljenju.



Zmaj komodo, zaščitena živalska vrsta, je največji kuščar na svetu, dolg je do tri metre, težak je približno 70 kilogramov; čeprav velja za zlobnega in agresivnega, so napadi na ljudi redki. Redko se zgodi, da ubije človeka, ti običajno utrpijo manjše poškodbe. Žal pa je njihov ugriz smrtonosen: v gobcu imajo strupeno bakterijo. Tudi če plen preživi napad, pozneje najverjetneje pogine zaradi okužbe.