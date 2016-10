Zlorabljal deklici, psa in piščance

ADELAIDE – Avstralsko sodišče je včeraj zaradi ostudnih zločinov na zaporno kazen obsodilo 27-letnega očeta iz Adelaide, ki je spolno zlorabljal svojo triletno hčer, devetletno pastorko, družinskega psa in celo piščance.



Večinoma se je spravljal nad pastorko, zlorabljal jo je dve leti, od njenega devetega do enajstega leta starosti, večinoma med spanjem, je poročala televizijska mreža ABC in še, da se je spravljal tudi nad triletno hčerko ter domače živali. Sodišče je izvedelo, da je bil tudi sam zlorabljen kot otrok in imel v otroštvu spolne stike s psi. Psiholog, ki je pričal na sodišču, je med pregledom ugotovil, da ima moški izkrivljeno vedenje in držo, da ga vzburja nepravilnost in tudi nezakonitost njegovega spolnega vedenja. Da je zlorabil deklici, je priznal v pismu svoji tedanji ženi, ta pa je obvestila policijo.



Moški, avstralski mediji niso zapisali njegovega imena in priimka, zločina ni zanikal. Priznal je krivdo za spolno zlorabo otroka in poskus posilstva pa tudi seks z živalmi.



Zgrožena mati je v izjavi povedala, da njena otroka nikoli nista naredila nič narobe. »Moja čudovita nedolžna otroka si zagotovo nista zaslužila takega grozljivega zlorabljanja njunih teles in src,« je dejala. Njenega nekdanjega moža so obsodili na šest let in sedem mesecev ječe. Odsedeti mora tri leta in pol, preden lahko zaprosi za izpustitev, del kazni pa je že odslužil, prijeli in priprli so ga decembra 2015, kar pomeni, da bi lahko bil na prostosti v manj kot treh letih. »Na najhujši možni način ste zlorabili in izdali svoj položaj očeta, da bi zadovoljili svoje nenormalne spolne želje,« je povedal sodnik Paul Muscat. »Zavedati se morate, da morate zdaj za to plačati,« je še dejal Muscat, ki je zlorabo opisal kot nenaravno, ostudno. Poleg tega moški ne sme videti svoje družine ali z njo stopiti v stik, čaka pa ga še zdravljenje, ki bo zaviralo njegov nagon.



Kazen se morda nekaterim zdi nizka, je dejal sodnik, toda je rezultat priznanja 27-letnika, obžalovanja in močne motivacije po zdravljenju in želje po ozdravitvi.