Živela v utvari: noseči najstnici iz trebuha izrezala otroka

SAO PAULO – Mirian Siqueria je storila grozljiv zločin, zaradi katerega sta umrla najstnica in njen otrok, ki ji ga je izrezala iz trebuha. Mirian je po poročanju britanskega Mirrorja z nožem večkrat zabodla osem mesecev nosečo najstnico Valissio Fernandes de Jesus, ji razparala trebuh in iz njega potegnila nerojenega otroka, ki je kasneje umrl.

Mirian (25) je po dejanju, ko je ugotovila, da je dete umrlo, trupelce odvrgla v kad na smetišču in zbežala. Mrtvo najstnico je v kolibi na dvorišču našel Mirianin mož. Osumljenka je prodajala izdelke za otroke, prijateljem in svojcem pa je sporočila novico, da pričakuje otroka. Umorjeno najstnico je spoznala v fotografskem studiu, kjer so fotografirali srečne nosečnice, in jo povabila na obisk.

Zahteva pravico

»Pretvarjala se je, da je noseča. Živela je v zablodi, vse odkar je izvedela, da ne more zanositi,« je povedala sestra tragično preminule najstnice. »Prerezala je sestrin trebuh in iz njega vzela dojenčka. Njen trebuh je bil ogromen, zato nihče ni posumil, da njena zgodba ne drži. Pripravila je celo sobo za otroka in opisovala mesečne obiske pri zdravniku. Vsi so bili veseli, ko so izvedeli, da je sestra noseča. Kupili smo vso opremo. Zdaj zahtevamo pravico. Zahtevamo, da to žensko najdejo in da plača za to, kar je storila.«

Storilkin mož je še povedal, da je na truplo naletel, ko se je vrnil iz bara. Žena pa naj bi mu priznala, da je po sporu zabodla najstnico. »Mirian je dejala, da je noseča. Zdaj nimam pojma, kje je.«

Policija dogodek še preiskuje, a po nekaterih podatkih naj bi dete umrlo, ko ga je Mirian zabodla v glavo.