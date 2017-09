Zgoreli otroci, ujeti v šolskem poslopju

KUALA LUMPUR – Dva ducata otrok, nekateri so bili stari komaj sedem let, je umrlo v požaru, ki je včeraj zjutraj zajel versko osnovno šolo v Maleziji. Goreti je začelo v zgodnjih jutranjih urah, okoli šestih v eni od spalnic v tretjem nadstropju središča Darul Quran Ittifaqiyah Tahfiz v Kuala Lumpurju. Večina žrtev – 23 otrok in dva odrasla, je takrat še spala v svojih sobah. Požar se je hitro razširil, ko so ga opazili, je bilo že prepozno, da bi se rešili.



8 otrok je zbežalo skozi okno in preživelo.

Soba, v kateri se je začel požar, je bila velika 72 kvadratnih metrov. Predstavnik gasilcev je povedal, da je bila polna zoglenelih trupel. Vsaj 15 so jih našli stisnjenih skupaj na tleh v drugem nadstropju. Večina žrtev je bila najstnikov. Preživeli je povedal, da je prostore zajel kaos, ogenj pa je zaprl izhode. Na kraj tragedije so kmalu prihiteli pretreseni starši.

»Ko sem se zbudil, je ogenj že zajel vhodna vrata,« je povedal 15-letni Muhammad Roslan, ki so ga prebudili zvoki, ki so spominjali na uhajanje plina. »V trenutku so začeli prebujati prijatelje. Nekateri se sploh niso prebudili. Nastala je zmeda, nismo mogli ven, vhodna vrata so gorela.

Gorele so tudi naše postelje.« Na začetku so poskušali požar pogasiti z vodo, a je bil prevelik. »Razbil sem okno in po cevi, ki se je držala stavbe, splezal do tal. Le osem nas je zbežalo skozi okno. Nekateri moji prijatelji so padli na tla, tudi tisti, ki so jim goreli lasje in obleke.« Dva čuvaja, ki sta spala v sobi, sta se prebudila in poskušala rešiti učence, vendar jima ni uspelo in sta z njimi zgorela. Najverjetneje je zagorelo zaradi kratkega stika, vendar so to ugibanja, pravi vzrok bo dognala preiskava.