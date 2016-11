Žensko imel priklenjeno kot psa, potem je priznal sedem umorov

CHESNEE – Moški, ki ga je policija aretirala v ameriški zvezni državi Južna Karolina zaradi prisilnega zadrževanja kot psa priklenjene ženske, je priznal sedem umorov. Med njimi je tudi štirikratni umor, ki je preiskovalce begal 13 let in je doživel celo televizijsko upodobitev. Policija motivov še ni razkrila. Šerif Chuck Wright je pojasnil, da jim je Todd Christopher Kohlhepp (45) pokazal tudi dva grobova na svojem zemljišču, pred tem pa so v petek našli zakopano še eno truplo.

»Negotovosti je konec,« je dejal Wright, pri čemer je imel v mislih nerešeni štirikratni umor v mehanični delavnici v mestu Chesnee. Leta 2003 je policija v delavnici našla mrtvo lastnico delavnice in njenega odraslega sina ter še dva zaposlena, vsi pa so bili »brutalno umorjeni« iz neznanega razloga. Preiskovalci umorov niso mogli raziskati, zaradi svoje skrivnostnosti pa so jih uporabili tudi avtorji televizijske serije America's Most Wanted, ki pomaga razreševati nerešene primere.

Kohlheppa so aretirali v četrtek in ga obtožili ugrabitve ženske, ki je bila po besedah policije priklenjena kot pes. Kohlhepp je 30-letno Kalo Brown zadrževal v zabojniku na svojem zemljišču, policija pa jo je nato našla in rešila. Brownova je ob prihodu policistov z nalogom za preiskavo Kohlheppove posesti trkala po notranjosti zabojnika.

Brownova je policistom povedala, da je bila zaprta dva meseca, s fantom Charlesom Carverjem pa so ju pogrešali od avgusta. Pozneje je policistom povedala, da ga je Kohlhepp pred njenimi očmi večkrat ustrelil v prsi.

Kohlheppa, ki si je kruh služil s posredovanjem nepremičnin, so v preteklosti že obravnavali zaradi spolnega prestopništva. Leta 1987 je kot 15-letnik ugrabil in spolno zlorabil 14-letnico. Iz zapora so ga izpustili leta 2001.