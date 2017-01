Ženska mačka s škarjami nad fanta

NEW YORK – Zaradi številnih lepotnih operacij, zaradi katerih spominja na mačko, se je bogatašinje Jocelyn Wildenstein že prijel vzdevek Ženska mačka. Pred kratkim je pokazala, da ni mačja le njena zunanjost, temveč tudi značaj, saj je v prepiru fanta, priznanega modnega oblikovalca Lloyda Kleina, grdo popraskala po obrazu. Da bi jo umiril, jo je 49-letnik zaprl v omaro v njunem pet milijonov dolarjev vrednem stanovanju v Trumpovem stolpu na Manhattnu. Wildensteinova je iz omare klicala na vse strani, tudi policiste, varnostnike, ter sporočila, da jo ima Lloyd v ujetništvu. Policisti, ki so kmalu prihiteli na kraj incidenta, so ugotovili, da bi se domnevna žrtev lahko rešila sama, saj vrata omare niso bila zaklenjena. Veliko slabše kot Jocelyn jo je odnesel Klein, ki je bil ob prihodu policistov ves zatečen in močno popraskan po obrazu, na prsih pa mu je tekla kri iz dveh vbodnih ran, ki mu jih je izbranka zadala s škarjami. Možje v modrem so takoj ugotovili, da je bil žrtev domačega nasilja pravzaprav Lloyd.



Če gre verjeti govoricam, sta Wildensteinova in Klein v torek, ko se je zgodil incident, mirno večerjala v domači jedilnici, ko ga je ona nenadoma obtožila, da preživlja preveč časa na družabnih omrežjih. Lloyd je bil med večerjo zatopljen v prenosni računalnik, ko je Jocelyn začela kričati. Ko izbruh jeze, ki jih je oblikovalec že vajen, ni zalegel, je pograbila prižgano svečo in vrgla vanj vroč vosek, nato pa mu je začela groziti, da ga bo ubila. Zatem ga je napadla z nohti in ga popraskala po obrazu, nato zgrabila še škarje in ga dvakrat zabodla v prsi.



Ni znano, ali bo lastnik verige modnih butikov, njegove stranke so med drugimi Nicki Minaj, Pink in Joan Collins, z nasilno partnerico obračunal na sodišču, dobro obveščeni pa pravijo, da bo vsekakor končal razmerje, ki traja že od leta 2003. »Zaveda se, da se bo ponovilo, če bosta še naprej živela pod isto streho,« je neimenovani vir razkril javnosti.



Poleg tega, da je Wildensteinova znana po lepotnih operacijah, zaradi katerih je danes njen obraz skoraj neprepoznaven, slovi tudi po eni najbolj donosnih ločitev vseh časov. Bivši mož Alec Wildenstein, poročena sta bila 21 let, ji je moral izplačati 2,5 milijarde dolarjev in dodatnih 100 milijonov dolarjev na leto.