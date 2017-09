Ženska (41) s kislino napadla štiri mladenke

MARSEILLE – Na glavni železniški postaji v Marseillu se je zjutraj zgodil napad s kislino na štiri mlade ameriške turistke, poročajo tamkajšnji mediji. Policija je sporočila, da so aretirali 41-letno žensko, ki naj bi bila duševno motena. Po poročanju medijev so dve žrtvi, stari 20 in 21 let, prepeljali v bolnišnico zaradi opeklin na obrazu, preostali dve pa sta bili samo v šoku.

Policija je še sporočila, da incident nima terorističnega ozadja.