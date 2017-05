Ženo razkosal in skuhal: Oprostite, da smrdi, kuham svinjsko juho

BRISBANE – Pred tremi leti je brutalen umor pretresel Avstralijo. Kuhar Marcus Volke (28) je svojo ženo razkosal, njene dele telesa pa skuhal. Iz njegove hiše se je vil smrad, ki je zmotil soseda, zato je poklical policijo.

Volke se je s 27-letno Mayang Prasetyo poročil leta prej, kasneje so preiskovalci ugotovili, da je bila transseksualka iz Malezije. Volke je, potem ko mu je na vrata potrkala policija, zbežal. Skočil je z balkona ter se skril v bližnji ulici, tam pa si je prerezal vrat ter umrl.

Preden je sosed zaznal smrad, je minilo nekaj dni, Volkeju pa se je pokvaril štedilnik. In prav klic električarju, naj ga pride popravit, je zdaj prišel v javnost. Pogovor je potekal takole: »Sem dobil električarja?« »Ste. Kako vam lahko pomagam?« »Na električnem štedilniku sem kuhal, ko je začelo vreti in poškropilo štedilnik ter pečico. Kar naenkrat se je zaslišalo škrtanje in vse se je izključilo. Ali lahko pridete popravit?«

Ob prihodu ga je opozoril na smrad in dejal, da je kuhal svinjsko juho. Električar pa se spominja, da je po stanovanju videl plastenke belila, gumijaste rokavice in smeti.