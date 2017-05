Željko s strelom ubil Marijo, nato sodil še sebi

DUBRAVA – Pred dnevi ponoči sta okoli 1.30 odjeknila dva strela. Sosed je mislil, da je nekdo odvrgel petardi, a zgodaj zjutraj je postalo jasno, da ni bilo tako.

Truplo Željka T. (70) in njegove devet let mlajše žene Marije je našel zet, ki je nemudoma poklical zdravniško pomoč, a so lahko le potrdili njuno smrt. Po neuradnih podatkih je Željko najprej s strelom umoril ženo, nato pa sodil še sebi.

Zaradi družinske tragedije so sosedje v šoku

»Zelo me je pretreslo, kar se je zgodilo v sosednji hiši. Že zelo dolga ga poznam in nikoli ne bi rekel, da bi bil zmožen česa takega,« je dejal sosed, drugi pa je dodal, da niso vedeli, da bi se z ženo kdaj prepirala.

Željko je pred upokojitvijo delal kot varnostnik, njegova žena pa v vrtcu. Zet, ki je našel trupli, je vojni policist, ki se je pred kratkim vrnil z misije v Afganistanu in si je v zgornjem nadstropju hiše uredil dom. Sosedje so ga po tragediji videli, ko se je vidno živčen sprehajal po dvorišču, medtem ko so policisti opravljali ogled.