Zdravstveni tehnik umoril več kot 100 pacientov?

BERLIN – Nemško tožilstvo je v ponedeljek vložilo novo obtožnico zoper nekdanjega zdravstvenega tehnika Nielsa Högla, ki že prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora šestih pacientov. Nova obtožnica ga bremeni še 97 umorov. Tretje sojenje 41-letnemu Höglu se bo predvidoma začelo v prihodnjih mesecih. Högel že prestaja dosmrtno kazen zaradi umora šestih pacientov.

Žrtev je lahko še veliko več

Preiskovalci so opravili toksikološke preiskave še na več sto truplih. Tožilstvo je nato v ponedeljek vložilo obtožnico za še 97 umorov. 62 pacientov je umrlo v bolnišnici v Delmenhorstu, 35 pa na kliniki v Oldenburgu. Preiskovalci še naprej preiskujejo primere v obeh bolnišnicah, saj sumijo, da je žrtev še veliko več.

Moril iz dolgčasa

Högel je pacientom vbrizgaval smrtonosne doze zdravil in jim s tem povzročal srčne zastoje. Na preteklih sojenjih je priznal, da je to počel iz dolgočasja. Povedal je, da je na ta način želel dokazati svoje veščine oživljanja. Po njegovih besedah se je pred osebjem in pacienti želel pokazati kot heroj.