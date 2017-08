Zdravstveni tehnik ubil najmanj 90 bolnikov

BERLIN – Zdravstveni tehnik, ki so ga pred dvema letoma obsodili na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora dveh bolnikov s smrtonosnim odmerkom zdravil, je skupaj ubil najmanj 90 ljudi, poroča nemška policija. Štiridesetletni Niels Högel je med letoma 2001 in 2005 bolnike v bolnišnicah v krajih Delmenhorst in Oldenburg ubijal z zdravilom, ki ustavi srčno-žilni sistem. Po poročanju nemških medijev je bil njegov cilj povzročiti odpoved srca ali sesutje žilnega sistema, nakar naj bi bolnike uspešno oživil, s čimer je želel narediti vtis na kolege.

Dosmrtni zapor

Vodja preiskovalcev Arne Schmidt je sporočil, da so izkopali in analizirali več kot 130 trupel, doslej pa so našli dokaze o skupaj 90 umorih. Še najmanj toliko primerov pa ne morejo več dokazati, saj so bila številna trupla kremirana. Högel je bil leta 2008 obsojen na sedem let in pol zapora zaradi poskusa umora, potem ko je poskušal bolniku dati prevelik odmerek zdravil. Februarja 2015 je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi umora dveh bolnikov in dveh poskusov umora.

Najhujši serijski morilec v Nemčiji

90 bolnikov naj bi imel na vesti zdravstveni tehnik.

Tožilstvo je domnevalo, da je Högel ubil še veliko več ljudi, a je vložilo obtožnico le za tri umore, da bi lažje dokazalo primer. Med sojenjem je psihologu priznal, da je na kliniki v Delmenhorstu ubil 30 ljudi, zdravilo pa je vbrizgal vsaj 60 pacientom. Če bo Högel spoznan za krivega vseh teh umorov, bo postal eden izmed najhujših serijskih morilcev v Nemčiji.