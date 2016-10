»Zdravil me je s seksom, mož pa je čakal pred ambulanto«

BEOGRAD – Srbski jasnovidci si izmišljajo vedno nove načine, kako opehariti stranke. Tako je jasnovidec, ki je sebe poimenoval Triša, eni izmed svoji strank kot terapijo predpisal seks. Tako je ženska jasnovidčeve usluge plačala tudi s svojim golim telesom. Gre za najnizkotnejši trik jasnovidca do zdaj in ženska, ki je bila žrtev prevare, opozarja vse, naj ne nasedajo poceni prevaram, poroča Kurir.

Ženska, ki želi ostati anonimna, je imela zdravstvene težave, tako fizične kot psihične, in pomoč je poiskala pri jasnovidcu Zoranu T., ki je znan tudi pod umetniškim imenom Triša. Svojo grenko izkušnjo je delila na spletni strani, kjer je zapisala: »Najprej me je hipnotiziral, nato pa ukazal, naj se slečem. Penis mi je potisnil v usta in anus. Dotikal se je mojih prsi, medtem ko sta moj mož in sin sedela pred hišo, v kateri je opravljal nečedne posle.«

Pravi, da ji je uničil zakon in jo opeharil za ogromne vsote denarja. Upa, da stranke ne bodo več podlegle njegovim podlim lažem in postale žrtve kot ona.