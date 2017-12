Zdravega sina 323-krat peljala v bolnišnico

DALLAS – Starši praviloma ves čas ravnajo v interesu otroka, kar pa ne velja za Kaylene Bowen-Wright iz Dallasa. Svojega sina je neverjetnih 323-krat peljala v bolnišnico, kjer so na njem opravili 13 obsežnih kirurških posegov, ker je zdravnike prepričala, da je smrtno bolan. Christopher je star komaj osem let, kar pomeni, da je svoje kratko življenje preživel v bolnišnicah – tam je staknil kar več nevarnih okužb.



Vse se je začelo nekaj dni po njegovem rojstvu in končalo leta 2015, ko so zdravniki opazili, da se rezultati pregledov otroka in njegovo fizično zdravje ne skladajo s trditvami njegove mame. Obvestili so socialno službo in Bowen se je znašla za zapahi. Šele takrat je 34-letnica priznala, da je lagala zdravnikom. Takoj po porodu leta 2009 si je izmislila, da je alergičen na mleko, zdravniki so opravili številne posege, ker je lagala o najrazličnejših stvareh. Malček je dobival injekcije, infuzije in veliko časa preživel v čakalnicah. Medtem se je za njegovo skrbništvo boril očka Ryan Crawfors. »Sodniku je govorila, da so zdravniki rekli, da deček ne bo mogel hoditi, pa da ne more jesti, zato ga bodo hranili po cevki.« Na koncu je trdila, da ima sin neozdravljivega raka, in začela zbirati sredstva za njegovo zdravljenje. Zaradi sumov, da se nekaj dogaja, so obiskali dečka na domu, kjer jih je pričakal v maski s kisikom, v roki pa je imel infuzijo. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer se je izkazalo, da je popolnoma zdrav, da lahko normalno je in nima napadov. Početje njegove mame ga je močno zaznamovalo. »Trikrat je skoraj umrl, ker je staknil okužbo,« je povedal oče. »Pred njim je dolga pot okrevanja, zelo sem jezen, da je moral vse to prestati.« Malček je trenutno v rejniški družini, oče pa upa, da bo dobil skrbništvo. Mamo so pregledali psihiatri, ki so prepričani, da trpi za duševno motnjo.