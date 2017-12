Zažgal slačiklub, ker je tam delalo njegovo dekle

HUNTINGTON – Ljubosumni fant je priznal policiji v Zahodni Virginiji, da je podtaknil ogenj v slačiklubu, ker ni mogel več prenašati, da je njegova punca tam zaposlena. Mladenič iz Huntingtona se je znašel za zapahi minulo sredo, potem ko je napadel JB’s Gentlemen’s Club. Svojega početja 21-letni Creio Chance Bishop ni prav dobro premislil. Prostore kluba je zažgal v sredo zjutraj, ko je bilo na ulici veliko ljudi. Nespametno je ogovoril naključno mimoidočega moškega in mu rekel: »Ne dotikaj se ognja, brigaj se za svoje stvari.«



No, ta moški je poklical policijo in gasilce, medtem ko je Creio stekel do bližnje trgovine Wallmart. Policija ga je prijela v neposredni bližini kluba, v rokah je držal črno vrečko za smeti. K sreči zaradi požara ni bil nihče ranjen, nastala je le škoda v znesku 850 evrov, je pozneje povedal lastnik kluba Jim Reed. Prav tako je povedal, da bo moral striptizeto odpustiti. »Tega ne bom naredil z veseljem, a moram nekako zaščititi svoj posel. Kdo ve, morda bo ponovno poskušal prostore zažgati in mu bo v prihodnje tudi uspelo. Vse skupaj je neumno. Ona se trudi, da bi se postavila na svoje noge, on pa ne počne ničesar. Kolikor sem seznanjen, ona plačuje vse račune.« Dodal je, da je dekle zelo prijazno in tiho, zato mu je še bolj žal, da jo bo moral odpustiti. Lokalni šerif Chuck Zerkle je dodal, da so storilca ujele tudi nadzorne kamere. »Ta fant si je nakopal veliko težav,« je pojasnil. Creio je trenutno v priporu, zaradi požiga druge stopnje.