Zastrupili kar 200 mačk

PARIZ – V enem samem mesecu je v francoski vasi kakih 20 kilometrov od Narbonna poginilo več kot 200 mačk, kdo jih zastruplja, policija še ugotavlja. Ne umirajo samo klateške, temveč tudi udomačene, take, ki redko zapustijo domači vrt.



Množični morilec mačk si je za tarčo vzel živali v obmorski letoviški vasi Saint Pierre la Mer, 90 kilometrov jugozahodno od Montpelliera. Ne le mačke, poginilo je tudi veliko glodavcev in ptičev, vaščani pa zdaj trepetajo za zdravje otrok, ki bi med igro lahko nevede zaužili skrivnostno substanco, ki ubija živali. Vaščani so zaradi množičnega pogina mačk na koncu z živci, ženska, ki se je predstavila kot Geneviève, je za lokalni časnik povedala: »V zraku je čutiti sovraštvo, nihče več nikomur ne zaupa. Poleg vsega se vsi bojimo, da bi lahko skrivnostni strup, o katerem ne vemo nič, pojedel kakšen otrok.« Vsi se sprašujejo, kdo bo naslednji.



Združenje za zaščito živali je prejelo več telefonskih klicev zaskrbljenih lastnikov hišnih ljubljenčkov in so že obvestili policijo s tistega območja, da nekdo pobija mačke. Oblasti so pozvali, naj ukaže obdukcijo poginulih živali, da bi ugotovili, kateri strup jih spravlja s sveta. Ležijo povsod, tudi na ulicah, samo v prejšnjem tednu so jih našli okoli 50.