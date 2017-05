Zastrupila svoji punčki

BERLIN – Nemčijo je pretresla novica o materi, ki je umorila svoji dve hčerki, stari šest in sedem let: 44-letna Martina B. jima je vbrizgala strup.



Policija je trupla dekletc, ena je obiskovala šolo, druga je bila še v vrtcu, pa tudi matere, ki je ubila še sebe, našla v hiši v Arnsbergu. V hiši so našli tudi injekcije, poročajo nemški mediji in še, da je imela Martina medicinsko znanje, bila naj bi zdravnica anesteziologinja v eni od bolnišnic na tistem območju. Kaj je vbrizgala otrokoma in sebi, še ni znano, saj oblasti še čakajo rezultate toksikoloških testov.



Trupla so odpeljali na inštitut za sodno medicino, kjer so že opravili obdukcijo. Mrliški preglednik je na vseh treh našel sledi vboda igle, drugih poškodb pa ne. »Predvidevamo, da so vse tri umrle zaradi vbrizganega strupa,« je povedal tožilec Klaus Neulken.



Martinin znanec je povedal, da je bila vase zaprta ženska: »Martina se skoraj z nikomer ni pogovarjala, živela je v svojem svetu.« V preteklosti je menda že grozila, da bo ubila otroka in tudi sebe. Bila je poročena, a sta z možem živela ločeno. Ravno mož oziroma oče deklet je bil tisti, ki je obvestil policijo. Bil je v skrbeh, ker ni mogel priklicati hčera, zadnjič je z njima govoril v petek, trupla so policisti našli v nedeljo zvečer. Primer je prevzela kriminalistična policija iz Dortmunda. Po neuradnih podatkih je Martina hčerki ubila, ker se je bala, da ji ju bodo odvzeli.