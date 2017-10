Zaradi uboja aretirali kiropraktičarko

YORK – Policija je zaradi suma uboja aretirala kiropraktičarko, potem ko je po zdravljenju hrbtenice umrl njen pacient, upokojeni bankir. Zasebno kliniko je 80-letni John Lawler redno obiskoval, med zadnjo terapijo pa je izgubil zavest, potem ko je bil videti paraliziran od ramen navzdol. Odpeljali so ga naravnost v bolnišnico, a je naslednji dan zaradi resne poškodbe hrbtenice umrl.



55 let je bila poročena z njim, nato je bila priča njegovi smrti.

Njegova 81-letna žena Joan je bila z njim na kliniki in je videla, kaj se je dogajalo. Prepričana je, da je moža, s katerim je bila poročena 55 let, ubila 40-letna zdravnica dr. Arleen Scholten. Aretirali so jo, a je zdaj na prostosti, saj preiskava še poteka. Angleški upokojenec je bil kljub visoki starosti zelo aktiven in zdrav. Zdravnico je obiskal v petek, 11. avgusta, ko je nastal usodni zaplet. Umrl je naslednji dan, ker je zaradi poškodbe hrbtenjače prenehal dihati. Konec septembra se je sestala posebna komisija Združenja kiropraktikov, a Scholtenovi ni izdala prepovedi opravljanja dela. »Odvetniki so mi svetovali, naj zadeve še ne komentiram,« je bila zdravnica redkobesedna. Pravi, da redno pregleduje hrbtenico svojega partnerja in treh otrok.