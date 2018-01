Zaradi snega ujetih 10.000 turistov, dva umrla

CERVINIA, ADELBODEN – Dele Evrope še naprej pesti slabo vreme. V Alpah je velika nevarnost plazov, močno sneženje pa je med drugim odrezalo od sveta priljubljeni alpski smučarski letovišči Cervinia v Italiji in Adelboden v Švici. Po navedbah italijanskih medijev sta Cervinio v dolini Aoste prekrila dva metra novozapadlega snega, zaradi česar je tam ujetih okoli 10.000 turistov. Žičnice ne delujejo, saj so smučišča zaradi visokega snega in možnosti plazov prenevarna. V Adelbodnu je morala na pomoč pri odstranjevanju posledic plazu, ki je zasul cesto do Frutigena, priskočiti vojska.

Napeto je tudi v Avstriji v Predarlskem, kjer je nevarnost plazov na četrti stopnji. Tudi na Tirolskem je nevarnost plazov velika in številne ceste so zaprte. Na vzhodnem Tirolskem pri kraju Kals se je v petek sprožil plaz, ki je terjal življenji dveh mladih Nemcev, starih 25 in 26 let. Prvega so izpod snega potegnili že v petek popoldne, drugega pa so našli šele danes, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

V francoskih Alpah so smučišča med drugim zaprta v enem največjih letovišč, Val d'Isere. Tudi v Chamonixu večina žičnic ne deluje.