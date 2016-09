Zaradi os zažgal senik

ZÜRICH – Namesto da bi 51-letnik podaljšal streho senika, kot se je namenil, so morali v švicarskem kantonu Graubünden posredovati gasilci, saj ga je –zažgal.



Zgodilo se je v Mastrilsu, približno 100 kilometrov od Züricha, kjer je moški podaljševal streho, med delom pa naletel na osje gnezdo, je sporočila policija. Ose so se ga takoj lotile, začele so ga napadati in pikati, nesrečnež pa se je poskušal ubraniti z dimom: prižgal je baklo in hotel zadimiti gnezdo. A ker je bakla še vedno tlela, je zagorelo seno v seniku. Ogenj se je takoj razplamtel, posredovati je moralo 15 gasilcev. Ti so, ker je območje težko dostopno, morali na pomoč poklicati še helikopter, ki je pomagal pogasiti plamene. Kljub hitri reakciji senika vendarle niso mogli rešiti, ognjeni zublji so ga popolnoma uničili, prav tako dvoje bližnjih dreves.



Moški na srečo v požaru ni bil ranjen, toda zdravniki so ga vseeno morali zdraviti –zaradi več pikov os.