Zaradi 37-letnega ljubimca se je 13-letnica hotela ubiti

BEOGRAD – Prejšnji petek je srbska policija v Vranju prijela 37-letnega Nenada Stevanovića iz vasi Kriva Feja zaradi spolnega nadlegovanja 13-letnice. Prijeli so ga na podlagi fotografij, na katerih Stevanović poljublja 13-letno Natalijo, učenko sedmega razreda osnovne šole, in to kar pred vhodom v šolo.



Več kot dvajset minut je mladoletnico poljubljal in ljubkoval po telesu, pred očmi drugih učencev šole in mimoidočih. Nanje in njihove zgrožene poglede, so povedale priče, se moški ni oziral, prav tako ne na druge otroke, ki so zgroženo gledali, kaj se dogaja.



Dekličina mati Verica S., stara je 43 let, je za srbski Kurir povedala, da je manijaka že prijavljala policiji, prijeli pa so ga šele, ko so dobili fotografije; pravi, da Stevanović že mesece zalezuje njeno hčer. »Nenada je spoznala na facebooku. Šla je k teti, moževi sestri, vrnila pa se ni, saj jo je odpeljal v Vranjsko Banjo in se hotel z njo poročiti. To je preprečila policija po moji prijavi in upala sem, da bodo pedofila zaprli. Če bi bila jaz zakon, bi ga obesila,« pravi obupana mati. A tožilstvo je tistikrat sklenilo, da postopka ne bo sprožilo, saj je dekle s Stevanovićem šlo prostovoljno, nihče je ni silil. »Otrok je še, zaman ji govoriš, ko pa jo zapeljuje pred šolo. Kupuje ji darila, od igrač do parfumov. Obljubila je, da se z njim več ne bo videvala,« pravi mati in še, da je pedofila spet prijavila v ponedeljek, ko se je poskušala hči zastrupiti. »Ustrašila se je, da nas bo Nenad ubil, saj ji je grozil. Popila je tablete. Tudi mene je strah tega manijaka, bojim se iti do trgovine. On je bolnik, to dokazujejo sporočila, ki jih pošilja otroku.« Natalija je za srbski Blic povedala, da ji je bilo najprej všeč, da se videva s starejšim, zaljubila se je vanj. Odbijati jo je začelo, ko je začel govoriti o poroki, otrocih: »Prej sem imela fanta svojih let, nikoli mi ni govoril o teh stvareh. Nenad je pogosto govoril, da bi rad imel otroka z mano, spal z mano. Rekla sem mu, naj neha, da imam 13 let, da me to ne zanima.« Odkar sta nehala, pravi, živi v velikem strahu: »Bojim se, da bo mojim kaj naredil. Rekel je, da jim bo, ko bo prišel iz zapora, pokazal svoje, da se ga bodo spominjali vse življenje.«



Na predlog tožilstva je sodnik Stevanoviću zdaj odredil enomesečni pripor. Med zaslišanjem je povedal, da se z deklico ljubita in da se bosta slej ko prej poročila: »Vse sem že pripravil, priče, svate, od Natalije ne bom dvignil rok. Če že mora, naj konča šolo.«