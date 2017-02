Zapornike obglavili in jim izrezali srce

RIO GRANDE – Zapori v Južni Ameriki veljajo za najnevarnejše na svetu. Prostori so neustrezni, pogosto umazani, zapornikov je preveč, neredki so izbruhi bolezni. Ne preseneča, da se jetniki pogosto uprejo, včasih zahtevajo boljše bivalne razmere, drugič pa medsebojno obračunavajo različne kriminalne združbe. Slednje se je v nedeljo zgodilo v zaporu v Riu Grande, kjer je bilo po uradnih podatkih ubitih 26 kaznjencev, najmanj trije so bili obglavljeni.



Varnostne sile so v zapor vdrle v nedeljo zjutraj in po 14 urah besnečega nasilja znova vzpostavile red. Upajo, da se število mrtvih ne bo povečalo. V zaporu Alcacuz v bližini mesa Natal so bili spopadi med tolpama najhujši, manjši upor se je zgodil tudi v zaporu Rogerio Coutinho. Vodja državne varnosti Caio Cesar Bezerra je povedal, da so čakali do jutra, preden so se odločili za posredovanje. »Tako smo si zagotovili mirno intervencijo brez upora zapornikov.« V zaporu Alcacuz je več kot 1000 jetnikov, prostora pa je za največ 620.



Najmanj trije jetniki so bili obglavljeni, kar je verjetno povezano s sorodnimi umori iz drugih zaporov, ki so se začeli v začetku januarja. Policija je ponoči obkolila objekt in poskušala preprečiti, da bi kdo pobegnil. Imela je podatek, da so številni jetniki oboroženi in se prosto sprehajajo. Na koncu so jih zbrali na dvorišču in slekli do golega ter temeljito pregledali. Pred vhodom pa se je zbrala skupina zaskrbljenih in jeznih svojcev, ki so želeli vedeti, kaj se dogaja. Oblasti so razkrile, da sta se spopadli tolpi Družina s severa in najmočnejša brazilska kriminalna organizacija Prvo povelje, ker se obe potegujeta za prevlado nad prodajo mamil na severu države. V zaporu Rogerio so bili umorjeni štirje ljudje. Zgolj v prvem tednu januarja je bilo v seriji pokolov ubitih 100 zapornikov. Najhuje je bilo v mestu Manaus, kjer je v klanju umrlo 60 ljudi. V zaporu v državi Roraima je življenje izgubilo 33 zapornikov, številnim so izrezali srce in jih razčrevesili. V nedeljo je iz zapora v državi Parana ušlo 21 zapornikov, potem ko so z eksplozivom razstrelili zid. Dva sta v spopadu s policijo umrla pod streli, preostali so zbežali.