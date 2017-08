Zanika holokavst, zato gre babica za dve leti v zapor

BERLIN – Kontroverzna 88-letna Nemka Ursula Haverbeck, znana zanikovalka holokavsta, ki so jo nemški mediji poimenovali »naci babica«, je bila v Berlinu obsojena na dve leti zapora zaradi podpihovanja sovraštva, ko je trdila, da koncentracijsko taborišče ni bilo uporabljeno za množično iztrebljanje ljudi.

Odločitev je danes sprejelo prizivno sodišče v Berlinu. S tem je za pol leta znižalo kazen prvostopenjskega sodišča iz novembra lani, na katero se je obsojenka pritožila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Haverbeckova je bila v preteklosti že nekajkrat obsojena zaradi zanikanja holokavsta. Tokrat so jo obsodili zaradi več prispevkov v desničarski reviji Stimme des Reiches (Glas rajha), v katerih je zanikala, da bi do holokavsta sploh kdaj prišlo.

Med sojenjem je večkrat zatrjevala, da je Auschwitz laž, da to nacistično koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno na poljskem ozemlju ni bilo uničevalno taborišče, ampak zgolj delovno.

V Nemčiji je zanikanje holokavsta - množičnega poboja Judov in drugih neželenih skupin ljudi med drugo svetovno vojno - kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do pet let zapora.