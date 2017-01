Žan Aleksandra odpeljal v tujino in ga zverinsko mučil

GONFARON – Žana H. T. (30) so pred nekaj dnevi prijeli v Franciji, ker se je hudo izživljal nad Aleksandrom M. (24). Kot piše srbski Blic, se je zgodba začela poleti 2015., ko je Žan Aleksandru v Srbiji (oba sta Srba) ponudil službo v francoskem Gonfaronu. Šlo je za montažo oken. Skupaj sta odšla tja in sprva je kazalo, da bo vse dobro. Ko pa so se pojavile težave v poslu, je Žan za to okrivil Aleksandra.

Aleksandra je menda začel stradati in mučiti (ta je izgubil kar 40 kilogramov), na mizo denimo posul steklo, nanj nastavil njegovo roko in udarjal po njej, ga pretepal z boksarjem, zbadal z nožem ... Po 14 mesecih mučenja, ko je bil ubogi Aleksandar že na robu smrti, ga je odpeljal zdravniku in se zlagal, kako je do poškodb prišlo. Toda zdravniki se niso pustili prevarati. Poklicali so policijo, ki je Žana aretirala.

Aleksandar zdaj živi pri očetu, ki prav tako prebiva v Franciji.