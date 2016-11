Zamaskiranec žensko najprej zvezal, potem umoril

PARIZ – Zamaskirani napadalec je v četrtek zvečer vdrl v dom za upokojene misijonarje na jugu Francije in tam z nožem umoril žensko. Nato je pobegnil, policija pa ga zdaj intenzivno išče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po dozdajšnjih informacijah je moški v dom v kraju Montferrier-sur-Lez v bližini Montpelliera vdrl oborožen s šibrovko in z nožem ter napadel žensko, ki je tam delala. Najprej jo je zvezal, nato pa umoril, je po poročanju AFP povedal francoski tožilec. V tem domu živi več kot 70 ostarelih moških in žensk, ki so večinoma delovali kot misijonarji v Afriki.

Policija je zatem sprožila veliko iskalno akcijo. Območje preletava tudi helikopter.

Oblasti še ugotavljajo, kaj bi bil lahko motiv za umor. Za zdaj tudi še ne ocenjujejo, da bi lahko šlo za teroristično dejanje, čeprav se je zgodilo v cerkveni ustanovi. V Franciji sicer velja izredno stanje po več islamističnih terorističnih napadih, ki so pretresli državo v tem letu. Med njimi je bil tudi grozovit umor duhovnika na severu države julija.