Zalotila je prijatelja, ko je posiljeval njenega sina

BLACKPOOL – Na Otoku so v šoku: 11-letnik je postal najmlajši posiljevalec, ki si je za žrtev izbral osebo istega spola. Kot poroča tamkajšnji spletni portal Daily Star, naj bi takrat 11-letnik (danes je leto dni starejši) večkrat spolno zlorabil devetletnika, in to kar 15-krat. Razkrila ga je mama žrtve, ko je prek elektronske otroške varuške iz sinove sobe zaslišala nenavaden šepet. Odšla je tja in na tleh otroške sobe zagledala, kako njenega sina posiljuje 11-letnik. Ta se je nemudoma začel opravičevati in ji dejal, da ne ve, zakaj je to storil.

Mladega posiljevalca so zaslišali posebni policijski uslužbenci in ugotovili, da je vedno, ko sta se igrala skupaj, žrtev tudi posilil. Ob tem je fantu dejal, naj o tem ne govori nikomur.

Odvetnik 11-letnika je na sodišču povedal, da gre za tragičen primer, v zagovor pa je dejal, da je bil tudi 11-letnik pred leti žrtev spolne zlorabe. Dejanje je deček obžaloval in se ga tudi sramuje.