Žalostno: deček (12) si je sodil sam zaradi nasilnih vrstnikov

Louie Tom Fenton (12) je bil žrtev nasilja vrstnikov, ki so se iz njega norčevali in ga maltretirali zgolj zaradi tega, ker je bil vegetarijanec. Najstnik, ki je bil podvržen hudemu stresu, je sprva začel kaditi, nato pa iz začaranega kroga ni več videl izhoda.

The Sun piše, da so vrstniki Louieja v šoli obmetavali z mesom. Njegova mati Catherine Fenton je povedala, da so ga zlorabljali od prvega dne, ko je začel obiskovati šolo Richard Hale. Najprej je poiskal pomoč psihologa, starši pa so nato opazili, da se je večkrat poškodoval sam.

»V šolski jedilnici so ga obmetavali z mesom, ker so vedeli, da je vegetarijanec,« je povedala pretresena mati, ki se je z nadrejenimi v šoli večkrat pogovorila, toda nasilja ni in ni bilo konec. Na šolo je naslovila tudi pismo, vendar je bilo za njenega sina prepozno.

Deček ni videl izhoda, mati pa ga je našla mrtvega v sobi. Za seboj ni pustil poslovilnega pisma.