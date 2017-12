Žalosten konec: letalo je strmoglavilo, iz reke potegnili trupla

COWAN – Praznovanje vstopa v novo leto je v avstralskem mestu Cowan v znamenju hude letalske nesreče, v kateri je umrlo šest oseb. Kot poroča avstralski abc.net, je policija potrdila, da so v reki Hawkesbury našli šest trupel potnikov, ki so bili na strmoglavljenem letalu.

Zgodilo se je okoli 15.15. po njihovem času, na letalu pa so bili poleg pilota Aarona Shawa, ki je bil tudi lastnik letala, britanski turisti. Nesreča se je zgodila na kratkem, dvajsetminutnem izletu. Razbitine so našli 13 metrov globoko, v obsežni akciji so sodelovali številni potapljači, policisti in reševalci.

Policisti nadaljujejo preiskavo, ki bo razkrila vzrok strašne nesreče. Zaslišujejo tudi številne očividce, ki so strmoglavljenje videli.