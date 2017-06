Zaljubljenca ubila bomba

MANCHESTER – Liam Curry in Chloe Rutherford sta dve od 22 žrtev terorističnega napada v Manchestru. Devetnajstletnik in dve leti mlajše dekle sta svet ganila s tragično usodo, saj ju je smrt povezala prav tako, kot sta si obljubila, vendar veliko prezgodaj. Najstnika sta bila noro zaljubljena in za oba je bila to njuna prva ljubezen. Nista si predstavljala življenja drug brez drugega, in kot so povedali njuni svojci, sta se kljub mladosti že pogovarjala o skupnem življenju. Obljubila sta si, da bosta za vedno skupaj, in že delala načrte, kako bi zaslužila za stanovanje in imela otroke.



A potem je njuni mladi življenji in vse njune načrte uničil 22-letni Salman Abedi, po rodu iz Libije, ki si je za tarčo izbral otroke in mladino, ki so prišli na koncert Ariane Grande. Družine žrtev so se odele v žalost, Liamovi in Chloejini pa so se odločili, da bodo svojo žalost delili z javnostjo. »To noč, ko sta naša hči Chloe in sin Liam umrla, so ju v nebesa odnesli angeli, naša srca pa so strta. Bila sta popoln par, kot ustvarjena drug za drugega. Bila sta lepa na zunaj in tudi v duši. Želela sta biti za vedno skupaj, in zdaj sta,« so zapisali v ganljivem pismu, ki ga je medijem posredovala britanska policija.



Chloe se je pripravljala na študij glasbe in je medtem delala v turistični agenciji, Liam pa je študiral na fakulteti za šport in se v prostem času ukvarjal s kriketom. Prav pri tej dejavnosti sta se tudi spoznala in bila odtlej nerazdružljiva. Zato so člani kriket kluba Marsden v njun spomin v petek odigrali prav posebno tekmo. »Zbrali smo se, da počastimo spomin na neizmerno lepa in dobra človeka, saj nam je neizmerno žal, da ju ni več med nami,« so povedali njuni prijatelji.