Zakon s pošastjo: dajal ji je uspavala in jo posiljeval

IPSWICH – Britanka Catrina Young (28) iz Ipswicha je živela v upanju, da bo z možem Christopherjem Landerjem živela srečno do konca svojih dni. V razmerju sta bila tri leta, rodila je sina, nato pa sta se poročila, da bi bila njuna srečna popolna. Toda le 20 dni po poroki je na njuna vrata potrkala policija, ki je Christopherja obtožila, da je s spleta prenašal otroško pornografijo. Catrina je kmalu izvedela, da je njen mož posedoval na tisoče fotografij in posnetkov, med njimi pa jo je še posebej pretresel eden. Mož jo je namreč omamil, ko pa je zaspala, jo je še posilil.

»Mislila sem, da je krasen, da je vse skupaj neverjetno. Kupoval mi je rože, me peljal na večerje. Ko sem izvedela resnico, nisem mogla verjeti, da sem se poročila s takšno pošastjo,« je povedala objokana Catrina, ki ima iz prejšnjega razmerja tri otroke, Christopherja (28) pa je spoznala leta 2012. »Ko je na vrata potrkala policija in ko so mi dejali, kaj je storil, jim nisem verjela. Imela sva normalno spolno življenje, zato ne morem dojeti, zakaj bi naredil kaj takšnega,« je še povedala.

Ob tem je dejala, da se ji nikoli ni zdelo nenavadno, da je večerje vedno pripravljal on in da je šla vsak večer zelo zgodaj v posteljo. Christopherja so obsodili za posilstvo, grožnje policistom, spolno zlorabo otrok in posedovanje otroške pornografije. V zaporu bo preživel 12 let, Catrina pa se še vedno sooča z dejstvom, da je bila poročena s pošastjo. »Počutim se neumno. Upam, da se nam nikoli več ne bo približal. Mogoče bom nekega dne spoznala novo ljubezen, toda zagotovo bom veliko bolj previdna,« zaključuje 28-letnica.