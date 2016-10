Zadrogirana umrla pred svojimi otroki

PHILADELPHIA – Ko je sedemletna deklica v šoli povedala, da ne more zbuditi mamice in očka, so nemudoma ukrepali. Policija je v hiši v kraju McKeesport v ameriški zvezni državi Pensilvanija našla mrtva žensko in moškega, umrla sta zaradi prevelikega odmerka heroina.



V hiši, v kateri sta umrla 26-letni Christopher Dilly in 25-letna Jessica Lally, so bili še trije otroci, devet mesecev staro deklico, triletnega in petletnega dečka so odpeljali v bolnišnico, kjer so njihovo zdravstveno stanje ocenili zdravniki. Njihovi straši, pravi policija, so bili mrtvi že dan ali dva, preden je sedemletnica povedala učiteljici; zločin so izključili, bolj verjetno je, da sta mati in oče umrla zaradi drog. Tistega dne so v isti ulici obravnavali še eno smrt, povezano s prevelikim odmerkom heroina. Policija, ki se je odzvala na klic učiteljice, je v hiši našla sledi in dokaze uživanja mamil, natančni vzrok smrti pa bo razkrila obdukcija.



Sosed Jordon McCallister je za lokalno televizijsko postajo povedal, da je otroke Dillyja in Lallyjeve videl v nedeljo, staršev pa ni bilo na spregled. Februarja je Courtney Lally, ki se je predstavila kot Jessicina sestra, na spletu delila več šokantnih fotografij, ki naj bi bile posnete v nekdanjem bivališču sestre in svaka. Courtney je sestro obtožila, da je zasvojena z mamili in da njeni štirje nečaki živijo v umazaniji. »Takole živi Jessica Leigh Lally s svojimi otroki in Christopherjem Dillyjem; rada bi ljudem pokazala, kako umazana in slaba mama in oče sta v resnici, žalostno je, da ne skrbita za otroke, nikoli nista in nikoli ne bosta, tepeta jih in ves dan silita stati v kotu, otroci so poškodovani.« Ob zapisu je objavila fotografije, na katerih je videti kupe smeti, umazano kopalnico, vrata, ki visijo s tečajev... Courtney Lally je v naslednji objavi na facebooku zapisala, da so otroci bolni, da imajo težave v razvoju, ki naj bi jih povzročila sestrina zasvojenost; štiriletnik je še v plenicah in komaj govori, je zapisala in še, da drugi deček hodi kot opica, pogovarja pa se s kriki in godrnjanjem. Ena od hčera je morala biti po rojstvu nekaj dni v bolnišnici, da so jo očistili mamil, ki jih je imela v telescu, je še napisala Courtney in dodala, da sta deklico vzgojili ona in njena mati, samo zato je vzorna in odlična učenka.



No, na zapise se je Jessica Lally odzvala, družino je obtožila, da o njej in njenem partnerju trosijo in širijo laži, in to samo zato, da bi jima odvzeli otroke. Nekoč se je to že zgodilo, uslužbenci centra za socialno delo so jih odpeljali in jih dali v varstvo babici, sčasoma pa je njihova mati spet dobila skrbništvo nad dvema hčerama in dvema sinovoma.