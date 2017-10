Zabarikadiral se je: grozi, da bo z bombo vse vrgel v zrak

POŽEGA – Moški srednjih let se je zjutraj zabarikadiral v hišo in grozi, da bo aktiviral bombo in vrgel vse v zrak, poroča 24sata. Neuradno gre za moškega s psihičnimi težavami, ki se je nekoč že zatekel k takšnim grožnjam.

Tokrat se je zapletlo, ko so policisti prejeli informacije, da se je moški sprl s sosedi. Ko so prispeli na prizorišče, jim je začel groziti. Tja so zdaj poslali specialce in reševalna vozila.