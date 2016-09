Za zapahe: Luka (18), ki je ubil štiri motoriste, je prehiteval sestrično

TURČIN – Povzročitelja hude prometne nesreče, v kateri so življenje izgubile štiri osebe, 18-letnega Luko Iveca, so v torek pripeljali pred preiskovalno sodnico v Varaždinu. Po poročanju 24sata mu je bil odrejen 30-dnevni pripor. Dva motorista sta umrla na kraju tragedije, njuni sopotnici pa sta umrli v bolnišnici po nekajdnevni bitki za življenje. Ivec bo v priporu, da ne bi vplival na priče nesreče.

Vozniško dovoljenje ima sicer šele pet mesecev, način, na katerega je povzročil prometno nesrečo, pa je pretresel hrvaško javnost. Sodišče meni, da je vozil brezobzirno in predrzno. Skupaj z njim je bil v avtu še bratranec in prijatelj. V avtu, ki je vozil pred njim in ga je divje prehiteval, pa sta bila sestrična in njegov prijatelj. Tudi ta avto je bil udeležen v nesreči.