Za masaker v Berlinu kriva policija? Razkrite strašljive podrobnosti

BERLIN – Nemška policija naj bi bila že od poletja seznanjena z morebitnimi terorističnimi aktivnostmi trenutno glavnega osumljenca za pokol v Berlinu Anisa Amrija (24) poroča nemški Bild.

Javnost se zdaj sprašuje, zakaj je bil glavni osumljenec nedavnega napada na božičnem sejmu na svobodi več kot leto in pol. Kako je mogoče, da ga nemške oblasti niso deportirale v rodno Tunizijo, čeprav so mu prostost odvzeli kar nekajkrat? Novinarji Bilda razkrivajo, da je Amri nekajkrat zamenjal ime in prebivališče. Čeprav je policija to vedela, ni ukrepala.

Spreminjal ime

Prvi stik z Nemčijo je imel Amri julija 2015. V enem mesecu naj bi se preselil kar trikrat, nikjer pa prebivališča ni prijavil. Tedaj so preiskovalci opazili, da so aktivnosti tunizijskega migranta precej sumljive, rdeča luč se je prižgala takrat, ko je odpotoval v Dortmund k džihadistu Bobanu Simeonoviću. Policijo naj bi še posebej skrbelo to, da je si je dal Amri v manj kot pol leta večkrat spremeniti ime. V Berlinu naj bi ga zalotili z dokumenti na ime Ahmad Z. Mohamed, večinoma pa naj bi uporabljal dokumente z imenom nekega Libanonca. V tem času naj bi v nekem berlinskem parku celo preprodajal mamila. Policija naj bi mu sledila tudi, ker so sumili, da kupuje avtomatsko orožje, a sumov niso mogli potrditi.

Kmalu se je Amri znova začel seliti. Ves čas je živel med Berlinom in Ruhrom. Oblasti mu prostosti niso mogle odvzeti. Namesto da bi ga poslali v zapor, so Amrija nastanili v centru za begunce v Emmerichu. Nedolgo zatem so mu prostost odvzeli v Berlinu, toda le začasno. Njegovo prošnjo za azil so zavrnili 30. julija 2016, toda iz države ga niso mogli izgnati, ker ni imel dokumentov iz države, od koder je prišel.

»Ne, hvala. Ne vemo, kdo je ta človek«

Julija je bil vpleten v še en incident v zvezi z mamili, prav tako naj bi nekoga zabodel z nožem, a mu tega niso mogli dokazati. Pred dvema mesecema je Nemčija obvestilo tunizijske oblasti, da ga bodo deportirali domov, prejeli pa so presenetljiv odgovor: »Ne, hvala. Ne vemo, kdo je ta človek.« Pred enim mesecem so protiteroristične enote dojele, da Amri predstavlja grožnjo, toda bilo je prepozno. Za njim se je izgubila vsaka sled in da bi bila ironija še večja, so tunizijske oblasti dva dni po napadu v svojih arhivih našle ime človeka, ki ga pred tem niso poznali, ob tem pa so še sporočili, da ga lahko deportirajo.