Za kazen je moral stati na minusu: 6-letnik v kritičnem stanju

BRUSELJ – Šestletnik se v bolnišnici bori za življenje, potem ko sta ga starša prisilila, da je v pižami petnajst ur stal na mrazu na balkonu, poroča Daily Mirror.

Deček je na balkonu stal od petih zjutraj do osmih zvečer, zato ker si je sam vzel nekaj hrane iz hladilnika. Reševalci so ga našli na balkonu, bil je podhlajen in podhranjen, trenutno pa se nahaja v bolnišnici v kritičnem stanju.

Iz stanovanja so odpeljali tudi dečkovo sestro, saj sumijo, da je bila tudi ona podhranjena in zlorabljena. Njuno mater, 31-letno Francozinjo, in njenega 21-letnega partnerja so aretirali. Moški je svoja dejanja priznal, ženska pa še vedno zanika, da bi s svojima otrokoma ravnala neprimerno.