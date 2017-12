Za božič pijan z nožem zabodel soprogo

BRCKOVLJANI – Iz Hrvaške poročajo o brutalnem napadu na božični dan. Pijan moški(68) se je sprl s soprogo (68) in jo nato zabodel z nožem. Hudo poškodovano so jo odpeljali v bolnišnico, njega pa so policisti pridržali, poroča 24sata. Čaka ga kazenska ovadba zaradi poskus umora.