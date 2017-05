Z začetkom sezone v Himalaji tudi prva žrtev

KATMANDU, NEPAL – »Alpinizem je minljiva izkušnja. Nenehno jo moram ponavljati, da preživim,« je na svoji spletni strani 3. aprila letos napisal Ueli Steck, švicarski hitrostni alpinist, lastnik dveh zlatih cepinov, ta je v alpinizmu najvišja nagrada, lastnik časovnih in težavnostnih rekordov pri vzponih na najtežje gore, saj je po plezalnih smereh tako rekoč tekel, po izobrazbi pa tesar iz majhnega kraja v Švici, ki mu je uspelo živeti svoje sanje. Vendar je bila tokratna izkušnja na himalajskem Nuptseju zanj usodna in svetovna alpinistična javnost se je ovila v žalost. Steck je bil še do zadnjega aprilskega dneva verjetno najboljši alpinist svoje generacije na svetu, kar pomeni ogromno izkušenj, ekstremno natreniranost in zanesljiv korak. A tako pri njem kot pri drugih preminulih alpinistih, ki jih je bilo že samo v zadnji letošnji zimski sezoni pri nas v Sloveniji zelo veliko, se je pokazalo, da nihče ni varen pred smrtjo in da tu še kako velja tisti stari rek, da se vrč, ki hodi veliko po vodo, enkrat razbije.

