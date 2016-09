Z nožem v vratu soseda prosil za pomoč

OSIJEK – V petek se je v Osijeku zgodil nenavaden zločin. Žena je med spanjem v vrat zabodla moža. Moški je bil huje poškodovan, zdravniki pa so mu s hitro pomočjo rešili življenje, poroča Glas Slavonije.

Osumljenka se ga je lotila, ko je spal. Nož mu je zarila v vrat. Moški je vstal in z nožem v vratu odšel iz stanovanja ter pozvonil pri sosedu, ki je takoj poklical reševalce. Zabodenega so v spremstvu policije prepeljali v bolnišnico, kjer so mu rešili življenje.

Storilki so policisti odvzeli prostost in jo zaslišali. Preiskovalni sodnik ji je odredil mesec dni pripora zaradi ponovitvene nevarnosti.