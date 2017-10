Z nožem ubila moškega, ki je posilil njeno hčer

CAPE TOWN – Čeprav je do smrti zabodla moškega, ki naj bi posilil njeno hčer, Južnoafričanke ne bodo obtožili umora, poroča Independent. Poleg pokojnika je »levja mama«, kot jo imenujejo tamkajšnji mediji, zabodla še dva moška.

Mediji razkrivajo, da so, ko so slišali za posiljevanje, poklicali policijo, a ni bilo odziva. Šestinpetdesetletnica je zato pograbila nož in tekla tri kilometre, da bi rešila hčer. Na kraju naj bi zalotila tri moške, ki so jo izmenjavajoč se posiljevali. Z nožem jih je nato napadla.

Do prihoda policije je nudila podporo hčerki (27), možje v modrem pa so jo prijeli in povedali, da jo sumijo storitve kaznivega dejanja umora in še dveh poskusov. A preteklo nedeljo je sledilo presenečenje: iz pisarne tožilca so sporočili, da je obtožnica opuščena, saj ne verjamejo, da je mogoče doseči obsodbo.

»Levja mama«, ki je niso imenovali, se vsem zahvaljuje za podporo.