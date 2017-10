Z nožem po nakupovalnem centru

LONDON – V londonskem nakupovalnem centru se je v petek zvečer dogajala še ena drama. Moški je z nožem napadel stranki. Po poročanju britanskih medijev je bila kri vsepovsod.

»Predstavljajte si, da vas zaprejo v eno izmed trgovin v Westfieldu, ko pridete ven, pa opazite mlako krvi in številne policiste. Super,« je zapisala Hollie Rose, ki je bila v nakupovalnem središču v času napada.

Policisti so pojasnili, da sta bila poškodovana dva človeka. Eden ima več vbodnih ran, drugi pa je poškodovan po glavi. V bližini so aretirali moškega, ki je imel pri sebi tudi orožje. Kaj točno se je dogajalo in zakaj je prišlo do napada, še ni znano.