Z mercedesom Petro zapeljal domov, a nikoli nista prišla na cilj

KRIŽEVCI – V hudi nesreči v noči na petek sta umrli dve osebi, še dve sta bili lažje poškodovani. Žrtvi sta 28-letni Alen Križanić in še ne polnoletna Petra Šantak (17), ki sta sedela na sprednjih sedežih novega mercedesa.

Priče pripovedujejo, da je trojica pobrala Petro po njeni izmeni v službi in jo odpeljala domov. Voznik, to je Alen, piše Jutarnji.hr, naj bi divjal kar 190 na uro, eden od preživelih pa je povedal, da so ga opozarjali na hitrost, a zaman. Izgubil je nadzor nad vozilom, zadeli so drog javne razsvetljave, eno osebo je celo vrglo iz vozila, ostali pa so z avtom zgrmeli v potok Koruška. Pomoč je bila hitra, a za dva mlada, žal, prepozna.

Pokojni Alen je bil zaposlen v Mercedesu v Nemčiji in prav z novim mercedesom je prispel v rodno Hrvaško.